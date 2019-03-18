Циклон на юге Африки унес жизни более 150 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Более 150 человек погибли в нескольких южноафриканских странах, сотни людей пропали без вести из-за мощного циклона "Идай", который обрушился на Мозамбик, Малави и Зимбабве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Al Jazeera.
Синоптики предупреждают о "ошеломляющем" количестве осадков, ожидаемых в юго-восточной части Африки, которая уже опустошена в результате циклона.
По словам чиновников, циклон "Идай" коснулся более 1,5 миллиона человек в Мозамбике, Малави и Зимбабве.
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) заявила в субботу в своем заявлении, что по меньшей мере 126 человек погибли в Мозамбике, Малави и Южной Африке после недели сильных дождей и наводнений. В Зимбабве объявили о 65 погибших в результате циклона.
В воскресенье сотни людей считались пропавшими без вести, а десятки тысяч были отрезаны от дорог и связи.
Напомним, из-за торнадо в США по меньшей мере 23 погибших.