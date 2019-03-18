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Циклон на юге Африки унес жизни более 150 человек

Киев • УНН

 • 12267 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Более 150 человек погибли в нескольких южноафриканских странах, сотни людей пропали без вести из-за мощного циклона "Идай", который обрушился на Мозамбик, Малави и Зимбабве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Al Jazeera.

Циклон на юге Африки унес жизни более 150 человек

Синоптики предупреждают о "ошеломляющем" количестве осадков, ожидаемых в юго-восточной части Африки, которая уже опустошена в результате циклона.

По словам чиновников, циклон "Идай" коснулся более 1,5 миллиона человек в Мозамбике, Малави и Зимбабве.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) заявила в субботу в своем заявлении, что по меньшей мере 126 человек погибли в Мозамбике, Малави и Южной Африке после недели сильных дождей и наводнений. В Зимбабве объявили о 65 погибших в результате циклона.

В воскресенье сотни людей считались пропавшими без вести, а десятки тысяч были отрезаны от дорог и связи.

Напомним, из-за торнадо в США по меньшей мере 23 погибших.

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