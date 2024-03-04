Президент Латвии Ринкевичс прокомментировал слова Илона Маска о роспуске НАТО

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска о роспуске НАТО. В комментарии к сообщению Маска в соцсети X латвийский президент написал, что НАТО существует для защиты свободного мира от врагов, в том числе от России, передает УНН.

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Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО было основано, существует и будет существовать, - это Россия и другие враги свободного мира написал господин Ринкевичс.

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3 марта, Илон Маск написал в X, что согласен с идеей расформировать НАТО. Так он отреагировал на публикацию предпринимателя Давида Сакса, который написал, что НАТО после распада СССР столкнулось с "экзистенциальным кризисом", поскольку причина существования альянса исчезла.

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