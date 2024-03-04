Президент Латвії Рінкевичс прокоментував слова Ілона Маска про розпуск НАТО
Київ • УНН
Президент Латвії прокоментував слова Ілона Маска про розпуск НАТО, заявивши, що НАТО існує для захисту вільного світу від таких ворогів, як Росія.
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прокоментував слова американського підприємця Ілона Маска про розпуск НАТО. У коментарі до допису Маска в соцмережі X латвійський президент написав, що НАТО існує для захисту вільного світу від ворогів, у тому числі від Росії, передає УНН.
Деталі
Дорогий Ілоне Маску, причина, через яку НАТО було засноване, існує і буде існувати, - це Росія та інші вороги вільного світу
Доповнення
3 березня, Ілон Маск написав у X, що погоджується з ідеєю розформувати НАТО. Так він відреагував на публікацію підприємця Давида Сакса, котрий написав, що НАТО після розпаду СРСР зіткнулося з "екзистенційною кризою", оскільки причина існування альянсу зникла.
Ілон Маск подав до суду на OpenAI та її творця Сема Альтмана02.03.24, 23:12 • 29492 перегляди