Президент Латвии призывает снять для Украины ограничения на использование всех видов оружия против рф
Киев • УНН
Эдгарс Ринкевичс прокомментировал российский удар по Полтаве, который унес жизни десятков людей. Он призвал снять ограничения на использование Украиной всех видов оружия против россии для защиты невинных людей.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя российский удар по Полтаве, заявил, что ограничения, наложенные на Украину на использование всех видов оружия против россии, должны быть сняты, ведь речь идет о выживании невинных людей. Об этом он написал в соцсети Х, передает УНН.
"россия убила 41 человека и ранила 180 в результате смертельного удара в Полтаве. Еще раз: ограничения, наложенные на Украину на использование всех видов оружия против россии, должны быть сняты. Речь идет не об эскалации, речь идет о выживании невинных людей", - написал Ринкевичс.
Напомним
Российские войска сегодня нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой, частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами, 25 человек спасены, 11 деблокированы из-под завалов, спасательные работы продолжаются.
Вследствие российского удара по Полтаве уже известно о 271 раненом.
Удар рф по Полтаві: кількість загиблих зросла до 51, ще понад 200 людей поранено3 сентября 2024, 15:31 • 13240 просмотров