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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар рф по Полтаве: количество погибших возросло до 51, еще более 200 человек ранены

Удар рф по Полтаве: количество погибших возросло до 51, еще более 200 человек ранены

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 15:31  •  5043 просмотра

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В результате российского ракетного удара по Полтаве погиб 51 человек, более 200 ранены. Атака разрушила учебное заведение и больницу, продолжается разбор завалов и спасательная операция.

В результате российского удара по Полтаве уже известно о более полусотни погибших и еще 200 раненых. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 3 сентября 2024 года вооруженные силы рф осуществили воздушную атаку по г. Полтава, предварительно двумя баллистическими ракетами «Искандер-М». Враг попал в учебное заведение и больницу.

В результате атаки по состоянию на 18:00 известно о 51 погибшем человеке и более 200 раненых. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома

- рассказали в ОГПУ.

Отмечается, что сейчас на месте работают спасатели, следственно-оперативная группа и другие службы, продолжается разбор завалов. Количество пострадавших уточняется.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия очередного преступления государства-агрессора.

При процессуальном руководстве Полтавской специализированной прокуратуры в сфере обороны начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК Украины)

- подытоживают в Офисе генерального прокурора. 

Напомним,

Председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин рассказал, что в результате российского удара по городу до 18 человек могли оказаться под завалами разрушенного здания. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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