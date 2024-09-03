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Удар рф по Полтаві: кількість загиблих зросла до 51, ще понад 200 людей поранено

Удар рф по Полтаві: кількість загиблих зросла до 51, ще понад 200 людей поранено

Київ • УНН

 • 20705 перегляди

Внаслідок російського ракетного удару по Полтаві загинула 51 людина, понад 200 поранені. Атака зруйнувала навчальний заклад та лікарню, триває розбір завалів та рятувальна операція.

Внаслідок російського удару по Полтаві вже відомо про понад півсотні загиблих та ще 200 поранених. Про це заявили в Офісі генерального прокурора України, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, 3 вересня 2024 року збройні сили рф здійснили повітряну атаку по м. Полтава, попередньо двома балістичними ракетами "Іскандер- М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню.

Внаслідок атаки станом на 18:00 відомо про 51 загиблу людину та понад 200 поранених. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки

- розповіли в ОГПУ.

Зазначається, що наразі на місці працюють рятувальники, слідчо-оперативна група та інші служби, триває розбір завалів. Кількість потерпілих уточнюється.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки чергового злочину держави-агресора.

За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України ( ст. 110 КК України)

- підсумовують в Офісі генерального прокурора. 

Нагадаємо

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів, що внаслідок російського удару по місту до 18 осіб могли опинитись під завалами зруйнованої будівлі. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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