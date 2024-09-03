Удар рф по Полтаві: кількість загиблих зросла до 49, під завалами можуть бути ще 18 людей
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві загинуло 49 людей, 219 отримали поранення. Частково зруйнована будівля Інституту зв'язку, під завалами можуть перебувати до 18 осіб.
Через ракетний удар російських військ по Полтаві кількість загиблих зросла до 49, травмовано 219 людей. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram, пише УНН.
"Сьогодні ціллю ворога стала Полтава. Триває ліквідація наслідків влучання по території навчального закладу. Наразі відомо про 49 загиблих та 219 травмованих людей. На місці продовжують розбір завалів, працюють пошукові бригади", - повідомив Пронін.
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Пронін також повідомив, що одна з будівель Інституту зв’язку частково зруйнована.
"Під завалами може перебувати до 18 осіб, працюють пошукові групи..", - зазначив Пронін.
Додамо
Народна депутатка, член комітету з питань національної безпеки Мар'яна Безугла натякнула сьогодні, що ймовірно був прильот по військових під час шикування у Полтаві.
Доповнення
За даними Міноборони, російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.
Спочатку було відомо про 41 загиблого. Більш ніж 180 людей поранені.
Згодом перша леді України Олена Зеленська повідомила про збільшення кількості загиблих до 47 через ракетний удар російських військ по Полтаві.
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що обставини трагедії у Полтаві у співпраці з правоохоронцями з’ясовуватиме також Головна інспекція Міноборони.