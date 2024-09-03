Удар рф по Полтаве: количество погибших возросло до 49, под завалами могут быть еще 18 человек
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по учебному заведению в Полтаве погибли 49 человек, 219 получили ранения. Частично разрушено здание Института связи, под завалами могут находиться до 18 человек.
Из-за ракетного удара российских войск по Полтаве количество погибших возросло до 49, травмированы 219 человек. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram, пишет УНН.
"Сегодня целью врага стала Полтава. Продолжается ликвидация последствий попадания по территории учебного заведения. Известно о 49 погибших и 219 травмированных людей. На месте продолжают разбор завалов, работают поисковые бригады", - сообщил Пронин.
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Пронин также сообщил, что одно из зданий Института связи частично разрушено.
"Под завалами может находиться до 18 человек, работают поисковые группы...", - отметил Пронин.
Добавим
Народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая намекнула сегодня, что вероятно был прилет по военным во время построения в Полтаве.
Дополнение
По данным Минобороны, российские войска сегодня нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой, частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами, 25 человек спасены, 11 деблокированы из-под завалов, спасательные работы продолжаются.
Первоначально было известно о 41 погибшем. Более 180 человек были ранены.
Впоследствии первая леди Украины Елена Зеленская сообщила об увеличении количества погибших до 47 из-за ракетного удара российских войск по Полтаве.
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что обстоятельства трагедии в Полтаве в сотрудничестве с правоохранителями будет выяснять также Главная инспекция Минобороны.