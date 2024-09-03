Президент Латвії закликає зняти для України обмеження на використання всіх видів зброї проти рф

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи російський удар по Полтаві, заявив, що обмеження, накладені на Україну на використання всіх видів зброї проти росії, мають бути зняті, адже мова йде про виживання невинних людей. Про це він написав у соцмережі Х, передає УНН.

"росія вбила 41 людину і поранила 180 внаслідок смертельного удару в Полтаві. Ще раз: обмеження, накладені на Україну на використання всіх видів зброї проти росії, мають бути зняті. Йдеться не про ескалацію, йдеться про виживання невинних людей", - написав Рінкевичс.

Нагадаємо

Російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.

Внаслідок російського удару по Полтаві вже відомо про 271 пораненого.

Удар рф по Полтаві: кількість загиблих зросла до 51, ще понад 200 людей поранено