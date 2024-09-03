Кількість постраждалих у результаті удару рф по Полтаві зросла до 271

Внаслідок російського удару по Полтаві вже відомо про 271 пораненого. Про це заявили розповів речник ДСНС Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону, передає УНН.

По нашим даним, 50 осіб загинуло, 271 постраждалий. Це попередні цифри, тому що вони постійно уточнюються. Працює штаб, який координує діяльність цих екстрених служб, які працюють на місці. Щодо врятованих, то це 25 осіб, 11 деблоковано з-під завалів. В нас частково зруйнована шестиповерхова будівля навчального закладу. Зараз проводяться пошуково-рятувальні роботи. На даний момент створено 5 оперативних дільниць, працює понад 50 одиниць техніки, в тому числі і важкої техніки. Понад 220 рятувальників. Залучено кінологічні розрахунки, які допомагають виявляти людей під завалами, оголошується кожні 15-20 хвилин хвилина тиші, щоб ми могли почути людей