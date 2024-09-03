Кількість постраждалих у результаті удару рф по Полтаві зросла до 271
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві кількість поранених зросла до 271. Рятувальники деблокували 11 людей з-під завалів, тривають пошуково-рятувальні роботи.
Внаслідок російського удару по Полтаві вже відомо про 271 пораненого. Про це заявили розповів речник ДСНС Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону, передає УНН.
По нашим даним, 50 осіб загинуло, 271 постраждалий. Це попередні цифри, тому що вони постійно уточнюються. Працює штаб, який координує діяльність цих екстрених служб, які працюють на місці. Щодо врятованих, то це 25 осіб, 11 деблоковано з-під завалів. В нас частково зруйнована шестиповерхова будівля навчального закладу. Зараз проводяться пошуково-рятувальні роботи. На даний момент створено 5 оперативних дільниць, працює понад 50 одиниць техніки, в тому числі і важкої техніки. Понад 220 рятувальників. Залучено кінологічні розрахунки, які допомагають виявляти людей під завалами, оголошується кожні 15-20 хвилин хвилина тиші, щоб ми могли почути людей
Він зазначив, що на місці працюють поліцейські і психологи.
Нагадаємо
Російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що обставини трагедії у Полтаві у співпраці з правоохоронцями з’ясовуватиме також Головна інспекція Міноборони.