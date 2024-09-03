Количество пострадавших в результате удара рф по Полтаве возросло до 271

В результате российского удара по Полтаве уже известно о 271 раненом. Об этом заявили рассказал представитель ГСЧС Александр Хорунжий в эфире телемарафона, передает УНН.

По нашим данным, 50 человек погибло, 271 пострадавший. Это предварительные цифры, потому что они постоянно уточняются. Работает штаб, который координирует деятельность этих экстренных служб, работающих на месте. Относительно спасенных, то это 25 человек, 11 деблокированы из-под завалов. У нас частично разрушено шестиэтажное здание учебного заведения. Сейчас проводятся поисково-спасательные работы. На данный момент создано 5 оперативных участков, работает более 50 единиц техники, в том числе и тяжелой техники. Более 220 спасателей. Привлечены кинологические расчеты, которые помогают выявлять людей под завалами, объявляется каждые 15-20 минут минута тишины, чтобы мы могли услышать людей - сказал Хорунжий.

Он отметил, что на месте работают полицейские и психологи.

Напомним

Российские войска сегодня нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой, частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами, 25 человек спасены, 11 деблокированы из-под завалов, спасательные работы продолжаются.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что обстоятельства трагедии в Полтаве в сотрудничестве с правоохранителями будет выяснять также Главная инспекция Минобороны.