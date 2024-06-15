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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Колумбии в последний момент отказался от участия в Саммите мира

Президент Колумбии в последний момент отказался от участия в Саммите мира

Киев  •  УНН

15 июня 2024, 15:49  •  11795 просмотра

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Президент Колумбии Густаво Петро отменил свое участие в Саммите мира в Швейцарии, мотивируя это тем, что конференция "по сути является переходом на сторону войны", а также желанием Латинской Америки строить мир и прекращать конфликты.

Президент Колумбии Густаво Петро в последний момент неожиданно отменил свое участие в  Саммите мира в Швейцарии.  Президент объяснил, что решение вызвано тем, что он считает конференцию в Швейцарии "по сути, переходом на сторону войны" Об этом УНН сообщает со ссылкой на Blu Radio.

"Я  решил приостановить свой визит и приглашение на конференцию в Швейцарии, потому что Латинская Америка не хочет больше войны. Она хочет скорейшего построения мира, прекращения геноцида палестинского народа и поиска сложных путей урегулирования войны между Украиной и россией", - заявил президент Колумбии.

Дополнение

На сегодняшний день 101 страна и международная организация зарегистрировалась на первый Инаугурационный Саммит мира.

Коммюнике Саммита мира будет открытым для того, чтобы к нему присоединились страны, которые не доехали на этот Саммит. Сделать это будет можно открыто, официально заявляя о своей позиции.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
gustavo-petroГуставо Петро
kolumbiyaКолумбия
shveitsariyaШвейцария
ukrainaУкраина
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