Президент Колумбии в последний момент отказался от участия в Саммите мира

Президент Колумбии Густаво Петро в последний момент неожиданно отменил свое участие в Саммите мира в Швейцарии. Президент объяснил, что решение вызвано тем, что он считает конференцию в Швейцарии "по сути, переходом на сторону войны" Об этом УНН сообщает со ссылкой на Blu Radio.

"Я решил приостановить свой визит и приглашение на конференцию в Швейцарии, потому что Латинская Америка не хочет больше войны. Она хочет скорейшего построения мира, прекращения геноцида палестинского народа и поиска сложных путей урегулирования войны между Украиной и россией", - заявил президент Колумбии.

Дополнение

На сегодняшний день 101 страна и международная организация зарегистрировалась на первый Инаугурационный Саммит мира.

Коммюнике Саммита мира будет открытым для того, чтобы к нему присоединились страны, которые не доехали на этот Саммит. Сделать это будет можно открыто, официально заявляя о своей позиции.