Президент Колумбії в останній момент відмовився із участі у Саміті миру
Київ • УНН
Президент Колумбії Густаво Петро скасував свою участь у Саміті миру в Швейцарії, мотивуючи це тим, що конференція "по суті є переходом на бік війни", а також бажанням Латинської Америки будувати мир і припиняти конфлікти.
Президент Колумбії Густаво Петро в останній момент несподівано скасував свою участь у Саміті миру в Швейцарії. Президент пояснив, що рішення викликане тим, що він вважає конференцію у Швейцарії "по суті, переходом на бік війни" Про це УНН повідомляє із посиланням на Blu Radio.
"Я вирішив призупинити свій візит і запрошення на конференцію у Швейцарії, тому що Латинська Америка не хоче більше війни. Вона хоче якнайшвидшої побудови миру, припинення геноциду палестинського народу і пошуку складних шляхів врегулювання війни між Україною і росією", - заявив Президент Колумбії.
Доповнення
На сьогодні 101 країна та міжнародна організація зареєструвалася на перший Інавгураційний Саміт миру.
Комюніке Саміту миру буде відкритим для того, щоб до нього приєдналися країни, які не доїхали на цей Саміт. Зробити це буде можна відкрито, офіційно заявляючи про свою позицію.