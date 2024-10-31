Президент Аргентины уволил главу МИД за голосование в ООН против санкций в отношении Кубы

Президент Аргентины Хавьер Милей отправил в отставку министра иностранных дел Диану Мондино после того, как страна проголосовала в ООН за снятие экономического эмбарго США в отношении Кубы. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

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Издание отмечает, что ранее Аргентина действительно имела достаточно дружеские отношения с Островом Свободы, поддерживая идею снятия торговой блокады, за что Куба признавала аргентинский суверенитет над Фолклендскими островами.

Однако президент Хавьер Милей, который и отправил Мондино в отставку, подчеркнул, что сейчас страна «в каждом своем решении должна отражать ценности западных демократий и категорически против кубинского диктаторского режима, нарушающего права человека».

Голосование в ООН стало первым случаем за время президентства Милея, когда позиция Аргентина официально не совпала с позицией Соединенных Штатов. Против снятия эмбарго, кроме США, высказался только Израиль.

Новым министром иностранных дел Аргентины станет посол в США Жерардо Вертейн.

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