Правительство Аргентины исключило возможность отправки оружия в Украину из-за вторжения россии. Пресс-секретарь президента страны Мануэль Адорни заверил, что Аргентина "не будет никоим образом вмешиваться в конфликт". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Todo Noticias.

"Мы не собираемся оказывать какую-либо военную поддержку или каким-либо образом вмешиваться в войну", - заявил в среду пресс-секретарь президента Мануэль Адорни.

В том указал, что" конечно же "будет оказана" гуманитарная и логистическая поддержка".

Заявления прозвучали через несколько часов после того, как россия выразила "глубокое разочарование и обеспокоенность" последними действиями президента Аргентины и предостерегла от отправки военной помощи в Украину. "Такие действия будут рассматриваться как враждебные действия против россии", - предупредил российский посол в Аргентине дмитрий феоктистов.

Дипломат также засудил присоединение Аргентины к контактной группе по вопросам обороны Украины.

Напомним

Аргентина присоединилась к контактной группе по вопросам обороны Украины, коалиции из около 50 стран, которая ежемесячно собирается для обсуждения потребностей Украины в безопасности.