Аргентина приєдналася до формату "Рамштайн" - Остін
Київ • УНН
Аргентина приєдналася до Контактної групи з питань оборони України, коаліції з близько 50 країн, яка щомісяця збирається для обговорення безпекових потреб України, про що оголосив міністр оборони США Ллойд Остін на 23-му засіданні групи.
Аргентина приєдналася до Контактної групи з питань оборони України (у форматі Раймштайн), оголосив під час відкриття 23-го засідання групи у четвер міністр оборони США Ллойд Остін, пише УНН.
Я радий вітати Аргентину як нового члена. Міністре Петрі (міністр оборони Аргентини Луїс Петрі - ред.), я радий, що ви з нами
Доповнення
Контактна група з питань оборони України (UDCG), коаліція з приблизно 50 країн, яка збирається щомісяця для обговорення потреб України в безпеці, вперше зібралася в квітні 2022 року. З часу її першого засідання країни-учасниці UDCG, за даними на кінець квітня 2024 року, спільно надали Україні понад 95 мільярдів доларів допомоги в галузі безпеки, зазначили у Пентагоні.