Аргентина присоединилась к формату "Рамштайн" - Остин

Аргентина присоединилась к Контактной группе по вопросам обороны Украины (в формате Раймштайн), объявил во время открытия 23-го заседания группы в четверг министр обороны США Ллойд Остин, пишет УНН.

Я рад приветствовать Аргентину как нового члена. Министр Петри (министр обороны Аргентины Луис Петри - ред.), я рад, что вы с нами - сказал Остин.

Дополнение

Контактная группа по вопросам обороны Украины (UDCG), коалиция из примерно 50 стран, которая собирается ежемесячно для обсуждения потребностей Украины в области безопасности, впервые собралась в апреле 2022 года. Со времени ее первого заседания страны-участницы UDCG, по данным на конец апреля 2024 года, совместно предоставили Украине более 95 миллиардов долларов помощи в области безопасности, отметили в Пентагоне.