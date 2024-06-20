Аргентина виключила можливість відправки зброї в Україну
Київ • УНН
Аргентина виключає відправку зброї в Україну через російське вторгнення, вважаючи за краще надавати тільки гуманітарну та матеріально-технічну підтримку, уникаючи при цьому будь-якого військового "втручання в конфлікт".
Уряд Аргентини виключив можливість відправки зброї в Україну через вторгнення росії. Прессекретар президента країни Мануель Адорні запевнив, що Аргентина "не буде жодним чином втручатися в конфлікт". Про це УНН повідомляє із посиланням на Todo Noticias.
"Ми не збираємося надавати будь-яку військову підтримку або будь-яким чином втручатися у війну", - заявив у середу прессекретар президента Мануель Адорні.
Втім вказав, що "звісно ж" буде надано "гуманітарну та логістичну підтримку".
Заяви Адорні пролунали за кілька годин після того, як росія висловила "глибоке розчарування і стурбованість" останніми діями президента Аргентини і застерегла від відправки військової допомоги в Україну. "Такі дії розглядатимуться як ворожі дії проти росії", - попередив російський посол в Аргентині дмитро феоктистов.
Дипломат також засудив приєднання Аргентини до Контактної групи з питань оборони України.
Нагадаємо
Аргентина приєдналася до Контактної групи з питань оборони України, коаліції з близько 50 країн, яка щомісяця збирається для обговорення безпекових потреб України.