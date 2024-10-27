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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент анонсировал новые пакеты поддержки от стран Северной Европы

Киев  •  УНН

18:43 • 7322 просмотра

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Президент Украины сообщил о сотрудничестве со странами Северной Европы в новом формате. Ожидается усиление оборонного, политического и экономического взаимодействия с Финляндией, Швецией, Норвегией, Данией и Исландией.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении анонсировал, что на следующей неделе будут дипломатические новости и новые пакеты поддержки от стран Северной Европы, пишет УНН.

Глава государства рассказал, что на следующей неделе будет вестись работа в рамках нового формата - Украина плюс Северная Европа.

"И в рамках этого формата неизменно наращиваем наше взаимодействие. Оборонное, политическое, экономическое. И в основе всего этого - наше ценностное взаимодействие. То, как мы видим жизнь в Европе. То, какой мы хотим передать нашу Европу следующим поколениям. Точно безопасной, точно демократической и точно способной защищать интересы европейцев. Я благодарен каждой стране из этого нашего формата: Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Исландии. Спасибо вам. Ожидаем от всех партнеров поддержки Плана победы. Все они одинаково понимают, насколько важно быть решительными. Понимают, что надо создавать проблемы агрессору, чтобы Россия теряла возможность портить жизнь миру. Будем говорить с "нордиками" о новых принципиальных шагах, которые могут усилить давление на Россию за эту войну и ради честной дипломатии. Поэтому дипломатических новостей и новых пакетов поддержки Украины должно быть на следующей неделе больше", - заявил Президент.

Он добавил, что ключевой приоритет - "это поддержка наших позиций на самых сложных направлениях, поддержка наших воинов, внутреннего производства оружия и в частности - дронов".

"Дания сделала соответствующие весомые инвестиции. Работаем с партнерами, чтобы присоединились. Отдельно работаем и на уровне стран, и на уровне крупнейших мировых компаний - производителей энергетического оборудования - для усиления нашей энергосистемы перед зимой. Это касается прежде всего приграничных и прифронтовых общин, таких наших городов, как Сумы, Харьков и другие, которые находятся слишком близко к российской территории. Чиновники и соответствующие дипломатические наши представители, энергетические компании имеют четкие задачи, в том числе и в отношении партнеров в Северной Европе. Будем укреплять эту работу", - добавил Зеленский.

Напомним,

28 - 31 октября в Рейкьявике будет проходить 76-я сессия Северного совета. Северный совет - организация для координации сотрудничества между парламентами и правительствами стран Северной Европы. Нынешняя встреча посвящена безопасности в Арктике.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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