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Президент анонсував нові пакети підтримки від країн Північної Європи

Київ • УНН

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Президент України повідомив про співпрацю з країнами Північної Європи у новому форматі. Очікується посилення оборонної, політичної та економічної взаємодії з Фінляндією, Швецією, Норвегією, Данією та Ісландією.

Президент анонсував нові пакети підтримки від країн Північної Європи

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні анонсував, що наступного тижня будуть дипломатичні новини та нові пакети підтримки від країн Північної Європи, пише УНН.

Глава держави розповів, що наступного тижня вестиметься робота в рамках нового формату – Україна плюс Північна Європа.

"І в рамках цього формату незмінно нарощуємо нашу взаємодію. Оборонну, політичну, економічну. І в основі всього цього – наша ціннісна взаємодія. Те, як ми бачимо життя в Європі. Те, якою ми хочемо передати нашу Європу наступним поколінням. Точно безпечною, точно демократичною й точно здатною захищати інтереси європейців. Я вдячний кожній країні з цього нашого формату: Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії. Дякую вам. Очікуємо від усіх партнерів підтримки Плану перемоги. Всі вони однаково розуміють, наскільки важливо бути рішучими. Розуміють, що треба створювати проблеми агресору, щоб Росія втрачала можливість псувати життя світу. Будемо говорити з "нордиками" про нові принципові кроки, які можуть посилити тиск на Росію за цю війну й заради чесної дипломатії. Тож дипломатичних новин і нових пакетів підтримки України має бути наступного тижня більше", - заявив Президент.

Він додав, що ключовий пріоритет – "це підтримка наших позицій на найскладніших напрямках, підтримка наших воїнів, внутрішнього виробництва зброї й зокрема – дронів".

"Данія зробила відповідні вагомі інвестиції. Працюємо з партнерами, щоб приєднались. Окремо працюємо і на рівні країн, і на рівні найбільших світових компаній – виробників енергетичного обладнання – для посилення нашої енергосистеми перед зимою. Це стосується передусім прикордонних і прифронтових громад, таких наших міст, як Суми, Харків та інші, які знаходяться надто близько до російської території. Урядовці та відповідні дипломатичні наші представники, енергетичні компанії мають чіткі завдання, у тому числі й щодо партнерів у Північній Європі. Будемо зміцнювати цю роботу", - додав Зеленський.

Нагадаємо

28 - 31 жовтня у Рейк’явіку проходитиме 76-та сесія Північної ради. Північна рада — організація для координації співпраці між парламентами та урядами країн Північної Європи. Цьогорічна зустріч присвячена безпеці в Арктиці.

Лілія Подоляк

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