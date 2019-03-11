Протесты в Алжире: Президент страны заявил, что не будет баллотироваться на пятый срок

82-летний Бутефлика, в частности, объявил о переносе запланированных на 18 апреля президентских выборов и свое решение не претендовать на новый срок.

“Пятого мандата не будет, и этот вопрос никогда не стоял передо мной в принципе, — сказал он. — Состояние моего здоровья и мой возраст не способствуют выполнению моих обязанностей перед алжирским народом, который вносит вклад в строительство новой республики”.

По словам президента, “эта новая республика окажется в руках новых поколений алжирцев, которые, естественно, станут главными действующими лицами и участниками общественной жизни и устойчивого развития в Алжире завтрашнего дня”.

Выдвижение в феврале правящей коалицией Бутефлики на новый срок вызвало массовые акции протеста по всей стране.

“Выборов 18 апреля не будет, — сообщил президент. — Такое решение принято, чтобы удовлетворить требования народа”.

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Президент Алжира также пообещал провести “важные перестановки” в правительстве в ближайшее время и инициировать формирование нового кабинета технократов.

“С целью большей мобилизации органов государственной власти и повышения эффективности работы государства во всех областях я решил провести серьезные перестановки в правительстве в самом ближайшем будущем, — отметил он. — Эти изменения будут адекватным ответом на требования, которые вы мне выдвинули, а также доказательством того, что я готов принять необходимость проявлять подотчетность и ответственность на всех уровнях и во всех секторах”.

В своем послании Бутефлика заявил, что сроки новых выборов будут определены во время общенациональной конференции и после завершения процесса формирования нового Кабмина.

В понедельник стало известно, что глава государства назначил нового премьер-министра.

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Напомним, 3 марта Конституционный совет принял документы Бутефлики для регистрации его кандидатом на президентских выборах, которые были намечены на 18 апреля. При этом еще в 2016 году в Алжире была проведена конституционная реформа, которая возобновила ограничение президентских полномочий двумя сроками по пять лет, снятое в пользу Бутефлики в 2008 году. Эта поправка делает продлении мандата Бутефлики неконституционным в принципе.

Как сообщал УНН, ранее во Франции против президента Алжира вышли на митинг более 10 тысяч человек.

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Напомним, более 1 млн человек приняли в столице Алжира в пятницу, 8 марта, участие в антиправительственной манифестации с требованием к действующему 82-летнему главе государства Абдельазизу Бутефлика не выдвигать на пятый срок на президентских выборах, намеченных на апрель текущего года.

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