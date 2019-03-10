У Франції понад 10 тисяч людей вийшли на мітинг через вибори в Алжирі

Як повідомив телеканал із посиланням на префектуру поліції, у французькій столиці мітинг проходив на площі Республіки. Багато з присутніх принесли з собою прапори Алжиру і транспаранти з гаслами "Один герой - народ", "Здамо в музей (правлячу партію)" Фронт національного звільнення". Акція пройшла мирно, сутичок з поліцією не було.

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Така ж акція, за даними агентства France-Presse, була організована біля консульства Алжиру в Марселі, там протест зібрав близько тисячі чоловік.

"П'ятий термін Бутефліки - це остання крапля, яка переповнила чашу терпіння", - наводить агентство слова одного з демонстрантів з Бордо. У цьому місті на акцію вийшли близько 300 осіб.

За даними Національного інституту статистики та економічних досліджень (Insee), у Франції проживає близько 760 тисяч алжирських мігрантів.

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Нагадаємо, 3 березня Конституційний рада прийняла документи Бутефліки для реєстрації його кандидатом на президентських виборах, запланованих на 18 квітня. При цьому ще в 2016 році в Алжирі була проведена конституційна реформа, яка відновила обмеження президентських повноважень двома термінами по п'ять років, зняте на користь Бутефліки в 2008 році. Ця поправка робить продовження мандата Бутефліки неконституційним в принципі.

Як повідомляв УНН, раніше у Парижі проти президента Алжиру вийшли на мітинг 6 тисяч осіб.

Нагадаємо, понад 1 млн людей взяли в столиці Алжиру в п'ятницю, 8 березня, участь в антиурядовій маніфестації з вимогою до діючого 82-річному главі держави Абдельазізу Бутефліка не висувати на п'ятий термін на президентських виборах, намічених на квітень поточного року.