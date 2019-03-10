Во Франции более 10 тысяч человек вышли на митинг из-за выборов в Алжире
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. По меньшей мере 10 тысяч человек вышли в воскресенье на манифестации в Париже против намерения действующего президента Алжира Бутефлики в пятый раз баллотироваться на эту должность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал BFM.
Как сообщил телеканал со ссылкой на префектуру полиции, во французской столице митинг проходил на площади Республики. Многие из присутствующих принесли с собой флаги Алжира и транспаранты с лозунгами "Один герой - народ", "Сдадим в музей (правящую партию) "Фронт национального освобождения". Акция прошла мирно, столкновений с полицией не было.
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Такая же акция, по данным агентства France-Presse, была организована возле консульства Алжира в Марселе, там протест собрал около тысячи человек.
"Пятый срок Бутефлики - это последняя капля, которая переполнила чашу терпения", - приводит агентство слова одного из демонстрантов из Бордо. В этом городе на акцию вышли около 300 человек.
По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee), во Франции проживает около 760 тысяч алжирских мигрантов.
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Напомним, 3 марта Конституционный совет принял документы Бутефлики для регистрации его кандидатом на президентских выборах, намеченных на 18 апреля. При этом еще в 2016 году в Алжире была проведена конституционная реформа, которая возобновила ограничение президентских полномочий двумя сроками по пять лет, снятое в пользу Бутефлики в 2008 году. Эта поправка делает продлении мандата Бутефлики неконституционным в принципе.
Как сообщал УНН, ранее в Париже против президента Алжира вышли на митинг 6 тысяч человек.
Напомним, более 1 млн человек приняли в столице Алжира в пятницу, 8 марта, участие в антиправительственной манифестации с требованием к действующему 82-летнему главе государства Абдельазизу Бутефлика не выдвигать на пятый срок на президентских выборах, намеченных на апрель текущего года.