Во Франции более 10 тысяч человек вышли на митинг из-за выборов в Алжире

Как сообщил телеканал со ссылкой на префектуру полиции, во французской столице митинг проходил на площади Республики. Многие из присутствующих принесли с собой флаги Алжира и транспаранты с лозунгами "Один герой - народ", "Сдадим в музей (правящую партию) "Фронт национального освобождения". Акция прошла мирно, столкновений с полицией не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Алжире из-за акций протеста приостановили движение метро

Такая же акция, по данным агентства France-Presse, была организована возле консульства Алжира в Марселе, там протест собрал около тысячи человек.

"Пятый срок Бутефлики - это последняя капля, которая переполнила чашу терпения", - приводит агентство слова одного из демонстрантов из Бордо. В этом городе на акцию вышли около 300 человек.

По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee), во Франции проживает около 760 тысяч алжирских мигрантов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Франция рассчитывает на выборы в спокойной обстановке в Алжире

Напомним, 3 марта Конституционный совет принял документы Бутефлики для регистрации его кандидатом на президентских выборах, намеченных на 18 апреля. При этом еще в 2016 году в Алжире была проведена конституционная реформа, которая возобновила ограничение президентских полномочий двумя сроками по пять лет, снятое в пользу Бутефлики в 2008 году. Эта поправка делает продлении мандата Бутефлики неконституционным в принципе.

Как сообщал УНН, ранее в Париже против президента Алжира вышли на митинг 6 тысяч человек.

Напомним, более 1 млн человек приняли в столице Алжира в пятницу, 8 марта, участие в антиправительственной манифестации с требованием к действующему 82-летнему главе государства Абдельазизу Бутефлика не выдвигать на пятый срок на президентских выборах, намеченных на апрель текущего года.