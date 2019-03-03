У Парижі проти президента Алжиру вийшли на мітинг 6 тисяч осіб

За даними МВС, в суботу в маніфестації руху “жовтих жилетів” в Парижі взяли участь близько 4 тисяч чоловік. Організатором паризької демонстрації став представник опозиційної партії “Джейла Джаід” (“Нове покоління”) Фаттах Бендалі.

Протестуючі виступають проти рішення 81-річного президента Алжиру Абдель Азіза Бутефлікі висунути свою кандидатуру на новий термін. Президентські вибори в Алжирі відбудуться 18 квітня. Чинний глава держави Абдель Азіз Бутефліка перебуває при владі з 1999 року.

Як повідомляв УНН, чинний президент Алжиру пообіцяв дострокові вибори у разі його переобрання.