У Парижі проти президента Алжиру вийшли на мітинг 6 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Близько 6 тисяч осіб в Парижі вийшли на мітинг проти висунення на п’ятий термін нинішнього президента Алжиру Абдель Азіза Бутефлікі. Акція зібрала більше учасників, ніж маніфестація “жовтих жилетів” минулої суботи, повідомляє FranceInfo з посиланням на дані паризької префектури, передає УНН.
За даними МВС, в суботу в маніфестації руху “жовтих жилетів” в Парижі взяли участь близько 4 тисяч чоловік. Організатором паризької демонстрації став представник опозиційної партії “Джейла Джаід” (“Нове покоління”) Фаттах Бендалі.
Протестуючі виступають проти рішення 81-річного президента Алжиру Абдель Азіза Бутефлікі висунути свою кандидатуру на новий термін. Президентські вибори в Алжирі відбудуться 18 квітня. Чинний глава держави Абдель Азіз Бутефліка перебуває при владі з 1999 року.
Як повідомляв УНН, чинний президент Алжиру пообіцяв дострокові вибори у разі його переобрання.