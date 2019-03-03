Чинний президент Алжиру пообіцяв дострокові вибори у разі його переобрання

Він заявив, що в разі переобрання Бутефліки, він оголосить про проведення дострокових виборів через рік. У неділю документи Бутефлікі були подані до Конституційної ради для реєстрації його як кандидата на виборах глави держави, які відбудуться 18 квітня. Пізніше виборча комісія Алжиру постановила, що кожен кандидат на пост президента країни повинен особисто подати відповідні документи, що є складним для Бутефлікі — 2 березня він був доставлений до Швейцарії в майже непритомному стані і був поміщений у відділення реанімації в тяжкому стані.

Перший інсульт трапився з Бутефлікою в 2013 році, з тих пір алжирський лідер переміщається тільки в інвалідному кріслі. Він насилу говорить і вкрай рідко з’являється на публіці, проводячи багато часу в зарубіжних клініках.

Нагадуємо, в неділю в столиці Алжиру, місті Алжир, поновилися маніфестації проти висунення Бутефлікі на п’ятий термін. Минулого разу маніфестації пройшли 1 березня, по всій країні в них взяли участь не менше 800 тисяч чоловік. У ряді випадків сталися сутички між маніфестантами і співробітниками сил правопорядку. Як повідомили в міністерстві охорони здоров’я, народонаселення і медичної реформи, постраждали понад 180 людей.