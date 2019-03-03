Кілька десятків тисяч людей знову вийшли на антипрезидентські протести в Алжирі

У столиці країни Алжирі та в інших містах на вулиці вийшли десятки тисяч протестувальників, пише видання.

За словами іноземних дипломатів, у столиці в акціях беруть участь до 70 тисяч людей.

Головна вимога протестувальників - відмова чинного президента країни Абдельазіза Бутефліки від планів балотуватися на п'ятий президентський термін.

Зазначається, що масові протести в Алжирі тривають уже понад тиждень.

Нагадаємо, масові протести пройшли, зокрема і минулої п'ятниці, 1 березня. У цей день під час акцій було травмовано 183 протестувальників.

Раніше повідомлялося, що в ході багатотисячних акцій протесту в Алжирі щонайменше 63 людини постраждали, 45 були затримані.