На протестах в Алжирі отримали травми майже 200 людей

Як зазначається, один з протестувальників помер після серцевого нападу.

Акції протесту в Алжирі тривають близько тижня, утім, наймасовіші демонстрації відбулися 1 березня, коли на вулиці міст вийшли десятки тисяч людей, невдоволених рішенням президента країни Абдельазіза Бутефліки балотуватися на п'ятий термін.

Протести напередодні відбувалися здебільшого мирно, утім, у місті Алжирі, столиці країни, між демонстрантами та поліцією виникли сутички біля президентського палацу. У суботу в столиці Алжиру спостерігається спокійна ситуація. У суботу демонстрації відбуваються у місті Беджая на півночі країни.

Нагадаємо, раніше було відомо, що щонайменше 63 людини постраждали, 45 були затримані під час багатотисячних акцій протесту в Алжирі.