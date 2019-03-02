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На протестах в Алжирі отримали травми майже 200 людей

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Під час масових акцій протесту в Алжирі, які відбулися 1 березня, були травмовані 183 протестувальників. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.

Як зазначається, один з протестувальників помер після серцевого нападу.

Акції протесту в Алжирі тривають близько тижня, утім, наймасовіші демонстрації відбулися 1 березня, коли на вулиці міст вийшли десятки тисяч людей, невдоволених рішенням президента країни Абдельазіза Бутефліки балотуватися на п'ятий термін.

Протести напередодні відбувалися здебільшого мирно, утім, у місті Алжирі, столиці країни, між демонстрантами та поліцією виникли сутички біля президентського палацу. У суботу в столиці Алжиру спостерігається спокійна ситуація. У суботу демонстрації відбуваються у місті Беджая на півночі країни.

Нагадаємо, раніше було відомо, що щонайменше 63 людини постраждали, 45 були затримані під час багатотисячних акцій протесту в Алжирі.

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