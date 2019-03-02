В ході акцій протесту в Алжирі постраждали 63 людини

За інформацією Головного управління національної безпеки, серед постраждалих - семеро цивільних і 56 правоохоронців. За провокацію насильства, акти вандалізму і нападу на державну власність затримані 45 осіб. Як наголошується в заяві поліції, "більшість заарештованих перебували під дією психотропних препаратів і наркотичних речовин".

Всього, за даними порталу, в п'ятничних виступах по всій країні взяли участь до 800 тисяч чоловік.

В цілому, марші протесту проти висунення на п'ятий президентський термін Бутефліки в різних містах країни, включаючи столицю, а також місто Тлемсен на північному заході країни, батьківщину предків чинного президента, пройшли в спокійній обстановці.

Лише ближче до вечора в самому Алжирі спалахнули заворушення, коли протестувальники спробували пройти до парламенту і будинку уряду, але були зупинені поліцією, яка перекрила всі підходи до держустанов і застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Деякий час по тому були відзначені зіткнення в центрі столиці на Майдані 1 травня, а також біля президентського палацу Ель-Мурад.

Крім того, за інформацією телеканалу Sky News Arabia, в тисняві, яка виникла в п'ятницю ввечері вже під кінець маршу, загинула одна людина. П'ятничні виступу стали найбільшими за останні тижні.

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Тим часом 3 березня завершується відведений виборчкомом країни термін для реєстрації кандидатів на заплановані на 18 квітня президентські вибори. Бутефліка, якого правляча партія країни висунула в лютому кандидатом на новий термін, що і викликало хвилю протестів, в даний час знаходиться в Женеві, де проходить медичне обстеження. Після перенесеного в 2013 році інсульту він пересувається в інвалідному візку, насилу говорить і рідко з'являється на публіці.

Зараз в Алжирі громадськість обговорює різні варіанти розвитку подій в країні. Одні вважають, що влада не відмовиться від своїх планів і буде йти до кінця, в тому числі і через підключення репресивного апарату і навіть, можливо, введення надзвичайного стану. Інші не виключають такого варіанту, що Бутефліка не повернеться до моменту завершення терміну подачі заяв в виборчком, є і такі, хто припускає, що президент може взагалі вже не повернутися в країну. Але найбільш вірогідним оцінюється варіант перенесення виборів на більш пізній термін, тим більше, як повідомив телеканал Al-Hadath, саме останній сценарій обговорюється зараз в Алжирі.

81-річний Бутефліка перебуває при владі в країні з 1999 року.

Як повідомляв УНН, поліція Алжиру заарештувала близько 10 журналістів в ході протесту проти цензури.