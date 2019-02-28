Близько 12 тисяч учнів в Бельгії взяли участь у страйку проти зміни клімату

Маніфестації молоді під гаслом “Зробіть світ зеленим знову!” пройшли в Брюсселі, Мехелене, Дінане, Уї і Антверпені.

Основна маніфестація чисельністю в 3 тисяч осіб пройшла в Антверпені, в ній брали участь лідери бельгійського молодіжного руху за клімат — 17-річні Анунах де Вевер і Кіра Гантуа. В акції протесту також взяла участь шведська активістка Грета Тунберг, яка з вересня 2019 року оголосила себе лідером загальносвітового руху підлітків “шкільна страйк за клімат”.

“Наш сигнал політикам сьогодні: ви можете говорити нам, щоб ми повернулися в школу, або ви самі можете виконувати свою роботу”, — заявила Анунах де Вевер.

“Наші політики і влади занадто довго нічого не робили, щоб боротися проти кліматичних змін. Ми будемо стежити, щоб це більше не тривало. Ми будемо прогулювати школу, тому що ми повинні робити домашні завдання, а вони — ні”, — заявила в свою чергу шведська активістка Грета Тунберг.

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У числі найбільш радикальних вимог школярів — закриття всіх атомних електростанцій, заборона автомобілів на вуглецевому паливі, терміновий переклад енергетики на альтернативні джерела. Починаючи зі скорочення викидів на 15% в рік. “У нас немає планети” Б “,” Ми не хочемо жити на дні моря “- такі гасла несли учасники мітингу.

Марші за клімат почалися в Бельгії в грудні 2018 року, практично синхронно з акціями протесту “жовтих жилетів” у Франції і Бельгії. Вони носять виключно мирний і добре організований характер, і вимагають набагато більш радикальних змін, ніж екологічні заходи французького уряду, включаючи невелике підвищення цін на паливо, які викликали протести “жовтих жилетів”.

Наступний “Марш за клімат” намічений на 7 березня, тобто також на будній день, що вписується в принципи “шкільної страйку”.

Нагадаємо, раніше, в Брюсселі у неділю, 27 січня, на демонстрацію на підтримку заходів з боротьби зі змінами клімату вийшли близько 70 тисяч людей.