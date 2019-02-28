Около 12 тысяч учеников в Бельгии приняли участие в забастовке против изменения климата

Манифестации молодежи под лозунгом “Сделайте мир зеленым снова!” Прошли в Брюсселе, Мехелене, Динане, Уи и Антверпене.

Основная манифестация численностью в 3 тысяч человек прошла в Антверпене, в ней участвовали лидеры бельгийского молодежного движения за климат — 17-летние Анунах де Вевер и Кира Гантуа. В акции протеста также приняла участие шведская активистка Грета Тунберг, которая с сентября 2019 объявила себя лидером общемирового движения подростков “школьная забастовка за климат”.

“Наш сигнал политикам сегодня: вы можете говорить нам, чтобы мы вернулись в школу, или вы сами можете выполнять свою работу”, — заявила Анунах де Вевер.

“Наши политики и власти слишком долго ничего не делали, чтобы бороться против климатических изменений. Мы будем следить, чтобы это больше не продолжалось. Мы будем прогуливать школу, потому что мы должны делать домашние задания, а они — нет”, — заявила в свою очередь шведская активистка Грета Тунберг.

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В числе наиболее радикальных требований школьников — закрытие всех атомных электростанций, запрет автомобилей на углеродном топливе, срочный перевод энергетики на альтернативные источники. Начиная с сокращения выбросов на 15% в год. “У нас нет планеты “Б”, “Мы не хотим жить на дне моря” — такие лозунги несли участники митинга.

Марши за климат начались в Бельгии в декабре 2018 года, практически синхронно с акциями протеста “желтых жилетов” во Франции и Бельгии. Они носят исключительно мирный и хорошо организованный характер, и требуют гораздо более радикальных изменений, чем экологические мероприятия французского правительства, включая небольшое повышение цен на топливо, которые вызвали протесты “желтых жилетов”.

Следующий “Марш за климат” намечен на 7 марта, то есть также на будний день, что вписывается в принципы “школьной забастовки”.

Напомним, ранее, в Брюсселе в воскресенье, 27 января, на демонстрацию в поддержку мер по борьбе с изменениями климата вышли около 70 тысяч человек.