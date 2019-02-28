Около 12 тысяч учеников в Бельгии приняли участие в забастовке против изменения климата
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Около 12 тысяч учащихся средних школ и высших учебных заведений приняли участие в школьной забастовки и восьмом "Марше за климат" в разных городах Бельгии. Об этом сообщил в четверг агентство Belga, ссылаясь на данные полиции, передает УНН.
Манифестации молодежи под лозунгом “Сделайте мир зеленым снова!” Прошли в Брюсселе, Мехелене, Динане, Уи и Антверпене.
Основная манифестация численностью в 3 тысяч человек прошла в Антверпене, в ней участвовали лидеры бельгийского молодежного движения за климат — 17-летние Анунах де Вевер и Кира Гантуа. В акции протеста также приняла участие шведская активистка Грета Тунберг, которая с сентября 2019 объявила себя лидером общемирового движения подростков “школьная забастовка за климат”.
“Наш сигнал политикам сегодня: вы можете говорить нам, чтобы мы вернулись в школу, или вы сами можете выполнять свою работу”, — заявила Анунах де Вевер.
“Наши политики и власти слишком долго ничего не делали, чтобы бороться против климатических изменений. Мы будем следить, чтобы это больше не продолжалось. Мы будем прогуливать школу, потому что мы должны делать домашние задания, а они — нет”, — заявила в свою очередь шведская активистка Грета Тунберг.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тысячи школьников вышли на протесты по всей Британии
В числе наиболее радикальных требований школьников — закрытие всех атомных электростанций, запрет автомобилей на углеродном топливе, срочный перевод энергетики на альтернативные источники. Начиная с сокращения выбросов на 15% в год. “У нас нет планеты “Б”, “Мы не хотим жить на дне моря” — такие лозунги несли участники митинга.
Марши за климат начались в Бельгии в декабре 2018 года, практически синхронно с акциями протеста “желтых жилетов” во Франции и Бельгии. Они носят исключительно мирный и хорошо организованный характер, и требуют гораздо более радикальных изменений, чем экологические мероприятия французского правительства, включая небольшое повышение цен на топливо, которые вызвали протесты “желтых жилетов”.
Следующий “Марш за климат” намечен на 7 марта, то есть также на будний день, что вписывается в принципы “школьной забастовки”.
Напомним, ранее, в Брюсселе в воскресенье, 27 января, на демонстрацию в поддержку мер по борьбе с изменениями климата вышли около 70 тысяч человек.