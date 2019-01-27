У Брюсселі на марш вийшли 70 тисяч захисників клімату

Учасники “Маршу на підтримку клімату” вимагали від влади збільшити свої зусилля для обмеження викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Це вже четверта кліматична акція у країні за останні два місяці, яка збирає щонайменше 10 тисяч учасників. Перша демонстрація відбулась 2 грудня минулого року. Окрім того, у країні відбуваються акції “П’ятниці для майбутнього”, в яких беруть участь учні шкіл та студенти.

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Цього тижня близько 35 тисяч молодих людей по всій Бельгії пропустили навчання, вимагаючи вжити термінових заходів для запобігання глобальному потеплінню. У Німеччині відбулась аналогічна акція. У Берліні школярі, що з’їхались з усієї країни, пройшли від будівлі міністерства економіки ФРН до відомства федерального канцлера.

За даними дослідження, опублікованого 10 грудня минулого року в журналі Національної академії наук США (PNAS), якщо рівень викидів СО2 не зміниться, то до 2030 року клімат Землі може стати майже таким же спекотним і сухим, яким він був три мільйони років тому. Це може призвести до сильного підйому рівня світового океану і інших змін.

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Як відомо, метою кліматичної угоди, укладеної в Парижі в 2015 році, було встановлено не допустити потепління клімату більш ніж на два градуси за Цельсієм до кінця століття у порівнянні з рівнем доіндустріальної доби. Відповідно до опублікованої в жовтні поточного року спецдоповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), потепління на 1,5 градуса і вище може призвести до довгострокових і незворотних змін і загибелі деяких екосистем.

Як повідомляв УНН, за висновками дослідників організації NewClimate Institute, Germanwatch і Climate Action Network, Україна посіла 18 місце, відносно висока загальна оцінка пов’язана із хорошим показником енергоефективності та невисокою кількістю викидів парникових газів.