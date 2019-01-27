У Брюсселі на марш вийшли 70 тисяч захисників клімату
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Брюсселі у неділю, 27 січня, на демонстрацію на підтримку заходів з боротьби зі змінами клімату вийшли близько 70 тисяч людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Учасники “Маршу на підтримку клімату” вимагали від влади збільшити свої зусилля для обмеження викидів вуглекислого газу в атмосферу.
Це вже четверта кліматична акція у країні за останні два місяці, яка збирає щонайменше 10 тисяч учасників. Перша демонстрація відбулась 2 грудня минулого року. Окрім того, у країні відбуваються акції “П’ятниці для майбутнього”, в яких беруть участь учні шкіл та студенти.
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Цього тижня близько 35 тисяч молодих людей по всій Бельгії пропустили навчання, вимагаючи вжити термінових заходів для запобігання глобальному потеплінню. У Німеччині відбулась аналогічна акція. У Берліні школярі, що з’їхались з усієї країни, пройшли від будівлі міністерства економіки ФРН до відомства федерального канцлера.
За даними дослідження, опублікованого 10 грудня минулого року в журналі Національної академії наук США (PNAS), якщо рівень викидів СО2 не зміниться, то до 2030 року клімат Землі може стати майже таким же спекотним і сухим, яким він був три мільйони років тому. Це може призвести до сильного підйому рівня світового океану і інших змін.
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Як відомо, метою кліматичної угоди, укладеної в Парижі в 2015 році, було встановлено не допустити потепління клімату більш ніж на два градуси за Цельсієм до кінця століття у порівнянні з рівнем доіндустріальної доби. Відповідно до опублікованої в жовтні поточного року спецдоповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), потепління на 1,5 градуса і вище може призвести до довгострокових і незворотних змін і загибелі деяких екосистем.
Як повідомляв УНН, за висновками дослідників організації NewClimate Institute, Germanwatch і Climate Action Network, Україна посіла 18 місце, відносно висока загальна оцінка пов’язана із хорошим показником енергоефективності та невисокою кількістю викидів парникових газів.