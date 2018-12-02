Десятки тисяч людей в Брюсселі вийшли на демонстрацію на захист клімату

Демонстранти закликали до більш жорстких заходів щодо обмеження викидів вуглекислого газу на національному, європейському і світовому рівні. Акція, учасники якої пройшли маршем по центру міста, завершилася мирно.

Напередодні екоактивісти провели масові демонстрації в Німеччині. За даними організаторів, акція в Берліні зібрала близько 16 тисяч чоловік, а на протест в Кельні на заході Німеччини вийшли понад 20 тисяч осіб. У свою чергу, поліція заявила про "дуже високу кількість учасників" акції в Кельні і більше 5 тисяч протестувальників в Берліні. За словами представника німецького відділення міжнародної організації Greenpeace, демонстранти виступали проти видобутку вугілля і кліматичної політики ФРН в цілому.



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Мета - обмежити глобальне потепління двома градусами.

З 3 по 14 грудня в польському місті Катовіце пройде 24-я Конференція сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Головною темою зустрічі стане стримування глобального потепління і адаптація до зміни клімату. Паризька хартія по клімату, укладена в 2015 році, поставила за мету обмежити глобальне потепління до кінця століття двома градусами за Цельсієм.



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