В Тбилиси протестуют с требованием проведения досрочных выборов в парламент Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Тбилиси, Грузия, на проспекте Руставели, проходит массовая акция протеста с требованием проведения досрочных парламентских выборов. Акцию проводит Объединенная оппозиция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия Онлайн.
Оппозиционные лидеры не признают итогов второго тура президентских выборов, "на которых были зафиксированы невиданные доселе факты фальсификации, давления на избирателей, насилия, принуждения, шантажа, о которых говорится и в заключениях международных организаций, следивших за ходом выборов в Грузии".
Организаторы акции считают "такие выборы постыдными и преступлением перед населением страны". Объединенная оппозиция требует назначения досрочных парламентских выборов, которые должны пройти по пропорциональной или пропорционально-региональному принципу.
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На акции выступают кандидат в президенты от объединенной оппозиции Григол Вашадзе, экс-президент Грузии (через Skype) Михеил Саакашвили и другие лидер оппозиционного объединения.
Кроме того оппозиционное объединение "Сила в единстве" намерена подать иск в суд с требованием отменить результаты второго тура президентских выборов. Об этом заявил кандидат в президенты от объединенной оппозиции Григол Вашадзе.
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Напомним, Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,56% голосов.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что инцидент с захватом украинских Военно-морских сил подрывает безопасность всего региона.