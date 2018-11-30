Грузія не бачить співпраці з Росією через її агресію - Зурабішвілі

“Не думаю, що, поки Росія поводить себе так, як зараз, з урахуванням того, що відбувається на лінії окупації, де викрадають людей, і ця лінія рухається вглиб нашої території, все ближче до Тбілісі... з урахуванням того, як Росія зараз поводиться щодо України, не думаю, що все це означає, що ми можемо прямо зараз перейти до співпраці”, — заявила Зурабішвілі.

Грузія вже не вперше звинувачує Росію у викраденні людей на лінії розмежування з Південною Осетією, яку Росія визнає незалежною державою, яку, у свою чергу, Грузія вважає своєю територією.

Нагадаємо, вчора, Саломе Зурабішвілі перемогла в другому турі виборів президента Грузії, набравши 59,56% голосів.

Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що інцидент із захопленням українських Військово-морських сил підриває безпеку всього регіону.