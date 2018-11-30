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Грузія не бачить співпраці з Росією через її агресію - Зурабішвілі

Грузія не бачить співпраці з Росією через її агресію - Зурабішвілі

Київ • УНН

 • 11958 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Новообрана грузинська лідерка Саломе Зурабішвілі сумнівається у можливості співпраці з Росією через її агресивну діяльность проти Грузії та України. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

“Не думаю, що, поки Росія поводить себе так, як зараз, з урахуванням того, що відбувається на лінії окупації, де викрадають людей, і ця лінія рухається вглиб нашої території, все ближче до Тбілісі... з урахуванням того, як Росія зараз поводиться щодо України, не думаю, що все це означає, що ми можемо прямо зараз перейти до співпраці”, — заявила Зурабішвілі.

Грузія вже не вперше звинувачує Росію у викраденні людей на лінії розмежування з Південною Осетією, яку Росія визнає незалежною державою, яку, у свою чергу, Грузія вважає своєю територією.

Нагадаємо, вчора, Саломе Зурабішвілі перемогла в другому турі виборів президента Грузії, набравши 59,56% голосів.

Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що інцидент із захопленням українських Військово-морських сил підриває безпеку всього регіону.

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