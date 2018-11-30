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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 95170 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 105466 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 140834 просмотра

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7 марта, 17:42 • 138131 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133121 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126799 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 165754 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117970 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141555 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145357 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Грузия не видит сотрудничества с Россией из-за ее агрессию - Зурабишвили

Грузия не видит сотрудничества с Россией из-за ее агрессию - Зурабишвили

Киев  •  УНН

 • 11955 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Новоизбранная грузинская лидер Саломе Зурабишвили сомневается в возможности сотрудничества с Россией из-за ее агрессивной деятельности против Грузии и Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси... с учетом того, как Россия сейчас ведет в отношении Украины, не думаю, что все это значит, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству", - заявила Зурабишвили.

Грузия уже не впервые обвиняет Россию в похищении людей на линии разграничения с Южной Осетией, которую Россия признает независимым государством, которое, в свою очередь, Грузия считает своей территорией.

Напомним, вчера, Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,56% голосов.

Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что инцидент с захватом украинских Военно-морских сил подрывает безопасность всего региона.

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