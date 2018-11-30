Грузия не видит сотрудничества с Россией из-за ее агрессию - Зурабишвили
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Новоизбранная грузинская лидер Саломе Зурабишвили сомневается в возможности сотрудничества с Россией из-за ее агрессивной деятельности против Грузии и Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси... с учетом того, как Россия сейчас ведет в отношении Украины, не думаю, что все это значит, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству", - заявила Зурабишвили.
Грузия уже не впервые обвиняет Россию в похищении людей на линии разграничения с Южной Осетией, которую Россия признает независимым государством, которое, в свою очередь, Грузия считает своей территорией.
Напомним, вчера, Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,56% голосов.
Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что инцидент с захватом украинских Военно-морских сил подрывает безопасность всего региона.