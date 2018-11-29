Зурабішвілі перемагає на виборах президента Грузії із 59,56% голосів

Згідно з інформацією, розміщеною в спеціальному розділі сайту ЦВК Грузії, за Зурабішвілі проголосували 1146063 людини, за Вашадзе 778167 чоловік.

За даними ЦВК, у Тбілісі Зурабішвілі заручилася більшістю голосів виборців у всіх десяти виборчих округах міста. Вашадзе лідирує за кількістю отриманих голосів у виборчих округах двох міст країни — Руставі і Телаві.

66-річна Зурабішвілі висловила подяку виборцям за підтримку. “Велике спасибі за надану мені довіру, я буду президентом усіх громадян Грузії — і тих, хто підтримав мене, і тих, хто не голосував за мене”, — сказала вона журналістам у Тбілісі, зазначивши, що вважає своїм найважливішим метою “згуртування суспільства, затвердження спокою і стабільності в країні”.

Як раніше інформував УНН, у середу в Грузії пройшов другий тур президентських виборів, в якому брали участь підтримувана правлячою партією “Грузинська мрія” Саломе Зурабішвілі та кандидат від опозиційної партії “Єдиний національний рух” Григол Вашадзе. За даними ЦВК, підсумкова явка на виборах в Грузії склала 56,23% виборців.