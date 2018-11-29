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Зурабішвілі перемагає на виборах президента Грузії із 59,56% голосів

Зурабішвілі перемагає на виборах президента Грузії із 59,56% голосів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Саломе Зурабішвілі перемагає в другому турі виборів президента Грузії, набравши 59,56% голосів, у Григола Вашадзе - 40,44%. Про це свідчать дані, опубліковані в четвер Центральною виборчою комісією Грузії після підрахунку голосів з 99,7% виборчих дільниць, інформує УНН.

Згідно з інформацією, розміщеною в спеціальному розділі сайту ЦВК Грузії, за Зурабішвілі проголосували 1146063 людини, за Вашадзе 778167 чоловік.

За даними ЦВК, у Тбілісі Зурабішвілі заручилася більшістю голосів виборців у всіх десяти виборчих округах міста. Вашадзе лідирує за кількістю отриманих голосів у виборчих округах двох міст країни — Руставі і Телаві.

66-річна Зурабішвілі висловила подяку виборцям за підтримку. “Велике спасибі за надану мені довіру, я буду президентом усіх громадян Грузії — і тих, хто підтримав мене, і тих, хто не голосував за мене”, — сказала вона журналістам у Тбілісі, зазначивши, що вважає своїм найважливішим метою “згуртування суспільства, затвердження спокою і стабільності в країні”.

Як раніше інформував УНН, у середу в Грузії пройшов другий тур президентських виборів, в якому брали участь підтримувана правлячою партією “Грузинська мрія” Саломе Зурабішвілі та кандидат від опозиційної партії “Єдиний національний рух” Григол Вашадзе. За даними ЦВК, підсумкова явка на виборах в Грузії склала 56,23% виборців.

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