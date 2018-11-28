У Грузії на виборах перемагає Саломе Зурабішвілі - екзит-пол
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У другому турі виборів президента Грузії Саломе Зурабішвілі набирає 58% голосів, Григол Вашадзе — 42%. Такі дані екзит-полу, який був проведений на замовлення телекомпанії Imedi, повідомляє УНН.
“За даними на 18:00, 10 тис. 204 респонденти відповіли на питання Gallup International. Результати розподілилися наступним чином: Зурабішвілі — 58%, Вашадзе — 42%”, — заявили в ефірі телеканалу.
Зурабішвілі балотувалася як незалежний кандидат. При цьому її підтримала правляча партія “Грузинська мрія”. За кандидатку закликали голосувати засновник й лідер партії Бідзіна Іванішвілі, а також інші чиновники.
У першому турі на посаду президента Грузії претендували 25 кандидатів, жодному з яких не вдалося набрати більше половини голосів. До другого туру пройшли два кандидати — Саломе Зурабішвілі й Григор Вашадзе. За підсумками першого туру Зурабішвілі набрала 38,64% голосів.