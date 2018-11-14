ЦВК Грузії підвів підсумки першого туру виборів президента країни
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Центрвиборчком Грузії в середу ввечері оприлюднив остаточні підсумки першого туру виборів президента країни і прийняв рішення про проведення 28 листопада другого туру голосування, повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
За даними ЦВК, до другого туру пройшли незалежний кандидат Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія “Грузинська мрія” (ГМ), і кандидат від партії прихильників Міхеїла Саакашвілі “Єдиний Національний рух” (ЄНД) і союзних їй організацій Грігол Вашадзе. Зурабішвілі отримала в першому турі 38,64% голосів, Вашадзе — 37,74%.
В очікуванні оголошення дати другого туру виборів обстановка в країні залишалася напруженою.
Мер Тбілісі, генеральний секретар ГМ Кахі Каладзе повідомив, що “в разі будь-яких порушень закону та спроб дестабілізації ситуації порушники будуть притягнуті до відповідальності”. Він зазначив, що ГМ “як відповідальна політична сила не дасть будь-кому можливість тримати суспільство в постійній напрузі шляхом пропаганди брехні та перекладання на чинну владу своїх злочинів”.
Прем’єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе звинуватив Вашадзе і ЄНД в прагненні взяти реванш. “Колишня правляча партія ЕНД рветься до влади з відкрито реваншистськими прагненнями. У нас є підстави і надії на те, що виборці Грузії на президентських виборах проголосують за прогрес, за європейський розвиток країни, а не за реваншистів”, — заявив прем’єр.
У середу Вашадзе відповів на ці заяви. Виступаючи в Горі перед прихильниками, Вашадзе назвав необгрунтованими твердження, що він і його прихильники мають намір дестабілізувати ситуацію в країні.
“Нас звинувачують у спробах створити вуличне протистояння і заворушення, в спробах дестабілізації ситуації в країні. Хочу заявити, що ми не вийдемо за рамки конституції. Ми маємо намір прийти до влади шляхом виборів”, — сказав він.
Нагадуємо, раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що другий тур виборів президента Грузії може відбутися 28 листопада.