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ЦВК Грузії підвів підсумки першого туру виборів президента країни

ЦВК Грузії підвів підсумки першого туру виборів президента країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Центрвиборчком Грузії в середу ввечері оприлюднив остаточні підсумки першого туру виборів президента країни і прийняв рішення про проведення 28 листопада другого туру голосування, повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними ЦВК, до другого туру пройшли незалежний кандидат Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія “Грузинська мрія” (ГМ), і кандидат від партії прихильників Міхеїла Саакашвілі “Єдиний Національний рух” (ЄНД) і союзних їй організацій Грігол Вашадзе. Зурабішвілі отримала в першому турі 38,64% голосів, Вашадзе — 37,74%.

В очікуванні оголошення дати другого туру виборів обстановка в країні залишалася напруженою.

Мер Тбілісі, генеральний секретар ГМ Кахі Каладзе повідомив, що “в разі будь-яких порушень закону та спроб дестабілізації ситуації порушники будуть притягнуті до відповідальності”. Він зазначив, що ГМ “як відповідальна політична сила не дасть будь-кому можливість тримати суспільство в постійній напрузі шляхом пропаганди брехні та перекладання на чинну владу своїх злочинів”.

Прем’єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе звинуватив Вашадзе і ЄНД в прагненні взяти реванш. “Колишня правляча партія ЕНД рветься до влади з відкрито реваншистськими прагненнями. У нас є підстави і надії на те, що виборці Грузії на президентських виборах проголосують за прогрес, за європейський розвиток країни, а не за реваншистів”, — заявив прем’єр.

У середу Вашадзе відповів на ці заяви. Виступаючи в Горі перед прихильниками, Вашадзе назвав необгрунтованими твердження, що він і його прихильники мають намір дестабілізувати ситуацію в країні.

“Нас звинувачують у спробах створити вуличне протистояння і заворушення, в спробах дестабілізації ситуації в країні. Хочу заявити, що ми не вийдемо за рамки конституції. Ми маємо намір прийти до влади шляхом виборів”, — сказав він.

Нагадуємо, раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що другий тур виборів президента Грузії може відбутися 28 листопада.

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