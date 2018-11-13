ЗМІ: другий тур виборів президента Грузії може відбутися 28 листопада

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Другий тур виборів президента Грузії може бути призначений на 28 листопада поточного року. Про це повідомили в неділю ввечері Громадське телебачення Грузії і тбіліська телекомпанія Rustavi 2. Однак остаточне рішення про дату повинно бути прийнято головою Центральної виборчої комісії після затвердження і оприлюднення остаточних підсумків першого туру, інформує УНН.