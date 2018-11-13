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ЗМІ: другий тур виборів президента Грузії може відбутися 28 листопада

ЗМІ: другий тур виборів президента Грузії може відбутися 28 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Другий тур виборів президента Грузії може бути призначений на 28 листопада поточного року. Про це повідомили в неділю ввечері Громадське телебачення Грузії і тбіліська телекомпанія Rustavi 2. Однак остаточне рішення про дату повинно бути прийнято головою Центральної виборчої комісії після затвердження і оприлюднення остаточних підсумків першого туру, інформує УНН.

14 листопада в Тбілісі відбудеться засідання комісії, ЦВК поки офіційно не оприлюднив порядок денний, обмежившись інформацією про його початок в 13.00 (11.00 за Києвом).

Тим часом Громадське телебачення країни повідомило у вівторок, що 14 листопада на засіданні ЦВК очікується затвердження та оприлюднення остаточних підсумків першого туру президентських виборів і оголошення головою ЦВК (Тамар Жванія) дати проведення другого туру. Якщо другий тур виборів буде призначений на 28 листопада (середа), то цей день, згідно із законодавством Грузії, буде оголошено вихідним.

Раніше Тамар Жванія заявила, що в ЗМІ називають різні дати проведення другого туру виборів: 25 листопада, 28 листопада, 2 грудня.

Нагадуємо, за попередніми підсумками першого туру виборів президента, незалежний кандидат Саломе Зурабішвілі, підтримана партією “Грузинська мрія” (ГМ), набрала 38,64% голосів, а кандидат від ЕНД і 10 організацій — союзників ЕНД Грігол Вашадзе отримав 37,74% голосів. Через те, що жоден з 25 кандидатів не заручився підтримкою більше половини виборців, пройде другий тур виборів.

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