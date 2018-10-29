У Грузії відбудеться другий тур виборів президента

За останніми даними ЦВК, опублікованими у понеділок, Зурабішвілі набирає 38,62% голосів, Вашадзе — 37,74%, кандидат від партії “Європейська Грузія” Давид Бакрадзе — 10,94%, а лідер Лейбористської партії Шалва Нателашвілі — 3,76%.

Як раніше інформував УНН, вибори, на яких громадяни Грузії в ході прямого всенародного голосування в останній раз в історії обирають главу держави, стали новим етапом проведеної в країні конституційної реформи, що перетворює її в парламентську республіку. Після закінчення повноважень майбутнього президента його наступника в 2023 року будуть вибирати вже парламент і представники регіонів. При цьому основні владні повноваження будуть зосереджені в руках прем’єр-міністра, в той час як президент буде наділений церемоніальними функціями.