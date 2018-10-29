В Грузии состоится второй тур выборов президента
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили и представитель бывшей правящей партии “Единое национальное движение” Григол Вашадзе занимают первое и второе места на выборах после подсчета голосов на 3572 участках (96,41% от общего количества). Таким образом они проходят во второй тур президентских выборов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
По последним данным ЦИК, опубликованным в понедельник, Зурабишвили набирает 38,62% голосов, Вашадзе — 37,74%, кандидат от партии “Европейская Грузия” Давид Бакрадзе — 10,94%, а лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили — 3,76% .
Как ранее информировал УНН, выборы, на которых граждане Грузии в ходе прямого всенародного голосования в последний раз в истории выбирают главу государства, стали новым этапом проводимой в стране конституционной реформы, которая превращает ее в парламентскую республику. После окончания полномочий будущего президента его преемника в 2023 году будут выбирать уже парламент и представители регионов. При этом основные властные полномочия будут сосредоточены в руках премьер-министра, в то время как президент будет наделен церемониальными функциями.