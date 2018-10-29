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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 28959 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 111046 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 119098 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 158074 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149382 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138886 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129495 просмотра

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7 марта, 08:52 • 175365 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118186 просмотра

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В Грузии состоится второй тур выборов президента

В Грузии состоится второй тур выборов президента

Киев  •  УНН

 • 11257 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили и представитель бывшей правящей партии “Единое национальное движение” Григол Вашадзе занимают первое и второе места на выборах после подсчета голосов на 3572 участках (96,41% от общего количества). Таким образом они проходят во второй тур президентских выборов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

По последним данным ЦИК, опубликованным в понедельник, Зурабишвили набирает 38,62% голосов, Вашадзе — 37,74%, кандидат от партии “Европейская Грузия” Давид Бакрадзе — 10,94%, а лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили — 3,76% .

Как ранее информировал УНН, выборы, на которых граждане Грузии в ходе прямого всенародного голосования в последний раз в истории выбирают главу государства, стали новым этапом проводимой в стране конституционной реформы, которая превращает ее в парламентскую республику. После окончания полномочий будущего президента его преемника в 2023 году будут выбирать уже парламент и представители регионов. При этом основные властные полномочия будут сосредоточены в руках премьер-министра, в то время как президент будет наделен церемониальными функциями.

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