СМИ: второй тур выборов президента Грузии может состояться 28 ноября

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106582 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113278 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150754 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145184 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136797 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128376 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171675 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118099 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141658 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145412 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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СМИ: второй тур выборов президента Грузии может состояться 28 ноября

СМИ: второй тур выборов президента Грузии может состояться 28 ноября

Киев  •  УНН

 • 10154 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Второй тур выборов президента Грузии может быть назначен на 28 ноября текущего года. Об этом сообщили в воскресенье вечером Общественное телевидение Грузии и тбилисская телекомпания Rustavi 2. Однако окончательное решение о дате должно быть принято председателем Центральной избирательной комиссии после утверждения и обнародования окончательных итогов первого тура, информирует УНН.

14 ноября в Тбилиси состоится заседание комиссии, ЦИК пока официально не обнародовал повестку дня, ограничившись информацией о его начале в 13.00 (11.00 по Киеву).

Тем временем Общественное телевидение страны сообщило во вторник, что 14 ноября на заседании ЦИК ожидается утверждение и обнародование окончательных итогов первого тура президентских выборов и объявление председателем ЦИК (Тамар Жвания) даты проведения второго тура. Если второй тур выборов будет назначен на 28 ноября (среда), то этот день, согласно законодательству Грузии, будет объявлен выходным.

Ранее Тамар Жвания заявила, что в СМИ называют разные даты проведения второго тура выборов: 25 ноября, 28 ноября, 2 декабря.

Напоминаем, по предварительным итогам первого тура выборов президента, независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддержанная партией “Грузинская мечта” (ГМ), набрала 38,64% голосов, а кандидат от ЕНД и 10 организаций — союзников ЕНД Григол Вашадзе получил 37,74% голосов. Из-за того, что ни один из 25 кандидатов не заручился поддержкой более половины избирателей, пройдет второй тур выборов.

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