СМИ: второй тур выборов президента Грузии может состояться 28 ноября

14 ноября в Тбилиси состоится заседание комиссии, ЦИК пока официально не обнародовал повестку дня, ограничившись информацией о его начале в 13.00 (11.00 по Киеву).

Тем временем Общественное телевидение страны сообщило во вторник, что 14 ноября на заседании ЦИК ожидается утверждение и обнародование окончательных итогов первого тура президентских выборов и объявление председателем ЦИК (Тамар Жвания) даты проведения второго тура. Если второй тур выборов будет назначен на 28 ноября (среда), то этот день, согласно законодательству Грузии, будет объявлен выходным.

Ранее Тамар Жвания заявила, что в СМИ называют разные даты проведения второго тура выборов: 25 ноября, 28 ноября, 2 декабря.

Напоминаем, по предварительным итогам первого тура выборов президента, независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддержанная партией “Грузинская мечта” (ГМ), набрала 38,64% голосов, а кандидат от ЕНД и 10 организаций — союзников ЕНД Григол Вашадзе получил 37,74% голосов. Из-за того, что ни один из 25 кандидатов не заручился поддержкой более половины избирателей, пройдет второй тур выборов.