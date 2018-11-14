ЦИК Грузии подвел итоги первого тура выборов президента страны
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Центризбирком Грузии в среду вечером обнародовал окончательные итоги первого тура выборов президента страны и принял решение о проведении 28 ноября второй тур голосования, сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.
По данным ЦИК, во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия “Грузинская мечта” (ГМ), и кандидат от партии сторонников Михеила Саакашвили “Единое Национальное движение” (ЕНД) и союзных ей организаций Григол Вашадзе. Зурабишвили получила в первом туре 38,64% голосов, Вашадзе — 37,74%.
В ожидании объявления даты второго тура выборов обстановка в стране оставалась напряженной.
Мэр Тбилиси, генеральный секретарь ГМ Кахи Каладзе сообщил, что “в случае любых нарушений закона и попыток дестабилизации ситуации нарушители будут привлечены к ответственности”. Он отметил, что ГМ “как ответственная политическая сила не даст кому-либо возможность держать общество в постоянном напряжении путем пропаганды лжи и перекладывания на действующую власть своих преступлений”.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил Вашадзе и ЕНД в стремлении взять реванш. “Бывшая правящая партия ЕНД рвется к власти с открыто реваншистскими устремлениями. У нас есть основания и надежды на то, что избиратели Грузии на президентских выборах проголосуют за прогресс, за европейское развитие страны, а не за реваншистов”, — заявил премьер.
В среду Вашадзе ответил на эти заявления. Выступая в Гори перед сторонниками, Вашадзе назвал необоснованными утверждения, что он и его сторонники намерены дестабилизировать ситуацию в стране.
“Нас обвиняют в попытках создать уличное противостояние и беспорядки, в попытках дестабилизации ситуации в стране. Хочу заявить, что мы не выйдем за рамки конституции. Мы намерены прийти к власти путем выборов”, — сказал он.
Напоминаем, ранее местные СМИ сообщали, что второй тур выборов президента Грузии может состояться 28 ноября.