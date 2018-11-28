В Грузии на выборах побеждает Саломе Зурабишвили - экзит-пол

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102777 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108325 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 144540 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140640 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134492 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127367 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168038 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118020 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141600 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145389 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Грузии на выборах побеждает Саломе Зурабишвили - экзит-пол

В Грузии на выборах побеждает Саломе Зурабишвили - экзит-пол

Киев  •  УНН

 • 18801 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Во втором туре выборов президента Грузии Саломе Зурабишвили набирает 58% голосов, Григол Вашадзе - 42%. Такие данные экзит-пола, который был проведен по заказу телекомпании Imedi, сообщает УНН.

"По данным на 18:00, 10 тыс. 204 респондентов ответили на вопросы Gallup International. Результаты распределились следующим образом: Зурабишвили - 58%, Вашадзе - 42%", - заявили в эфире телеканала.

Зурабишвили баллотировалась как независимый кандидат. При этом ее поддержала правящая партия "Грузинская мечта". За кандидата призывали голосовать основатель и лидер партии Иванишвили, а также другие чиновники.

В первом туре на пост президента Грузии претендовали 25 кандидатов, ни одному из которых не удалось набрать более половины голосов. Во второй тур прошли два кандидата - Саломе Зурабишвили и Григор Вашадзе. По итогам первого тура Зурабишвили набрала 38,64% голосов.

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