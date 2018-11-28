В Грузии на выборах побеждает Саломе Зурабишвили - экзит-пол
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Во втором туре выборов президента Грузии Саломе Зурабишвили набирает 58% голосов, Григол Вашадзе - 42%. Такие данные экзит-пола, который был проведен по заказу телекомпании Imedi, сообщает УНН.
"По данным на 18:00, 10 тыс. 204 респондентов ответили на вопросы Gallup International. Результаты распределились следующим образом: Зурабишвили - 58%, Вашадзе - 42%", - заявили в эфире телеканала.
Зурабишвили баллотировалась как независимый кандидат. При этом ее поддержала правящая партия "Грузинская мечта". За кандидата призывали голосовать основатель и лидер партии Иванишвили, а также другие чиновники.
В первом туре на пост президента Грузии претендовали 25 кандидатов, ни одному из которых не удалось набрать более половины голосов. Во второй тур прошли два кандидата - Саломе Зурабишвили и Григор Вашадзе. По итогам первого тура Зурабишвили набрала 38,64% голосов.