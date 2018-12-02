У Тбілісі протестують з вимогою проведення дострокових виборів до парламенту Грузії

Опозиційні лідери не визнають підсумків другого туру президентських виборів, на яких "були зафіксовані небачені досі факти фальсифікації, тиску на виборців, насильства, примусу, шантажу, про які йдеться і у висновках міжнародних організацій, які стежили за ходом виборів в Грузії".

Організатори акції вважають такі "вибори ганебними і злочином перед населенням країни". Об'єднана опозиція вимагає призначення дострокових парламентських виборів, які повинні пройти за пропорційною або пропорційно-регіональним принципом.



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На акції виступають кандидат в президенти від об'єднаної опозиції Григол Вашадзе, екс-президент Грузії (через Skype) Міхеїл Саакашвілі та інші лідер опозиційного об'єднання.



Крім того опозиційне об'єднання "Сила в єдності" має намір подати позов до суду з вимогою скасувати результати другого туру президентських виборів. Про це заявив кандидат в президенти від об'єднаної опозиції Григол Вашадзе

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Нагадаємо, Саломе Зурабішвілі перемогла в другому турі виборів президента Грузії, набравши 59,56% голосів.



Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що інцидент із захопленням українських Військово-морських сил підриває безпеку всього регіону.