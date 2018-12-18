У ЄС посилили вимоги щодо викидів для нових автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Новим автомобілям у Євросоюзі до 2030 року необхідно скоротити викиди вуглекислого газу на 37,5% у порівнянні з рівнем 2021 року. До такої позиції представники Єврокомісії, Європарламенту, а також країн - учасниць ЄС прийшли під час переговорів у Брюсселі в понеділок, передає УНН з посиланням на DW.
Викиди двоокису вуглецю у легких вантажних автомобілів до цього ж терміну повинні бути знижені на 31%. Проміжною метою для обох груп транспортних засобів буде скорочення викидів на 15% до 2025 року.
Встановлена межа, як зазначається, є компромісом. Країни ЄС закликали скоротити викиди вуглекислого газу на 35%, а Європарламент виступав за їх 40-процентне зниження.
Міністр сталого розвитку та туризму головуючої в ЄС Австрії Елізабет Кьостінгер позитивно відреагувала на досягнення єдиної позиції, зазначивши напружений характер переговорів. Європейське товариство захисту споживачів (BEUC) також вітало нові вимоги для автомобілів.
У свою чергу, Об'єднання німецької автомобільної промисловості (VDA) виступило з їх різкою критикою. Нововведення "занадто багато чого вимагають і мало чому сприяють", стверджують представники VDA.
Нагадаємо, містам у ЄС дозволили забороняти новітні дизельні автомобілі.
Також нагадаємо, на Всесвітній конференції ООН з питань зміни клімату (СОР24) в польському місті Катовіце було ухвалено зведення правил реалізації Паризької угоди.