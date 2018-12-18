У ЄС посилили вимоги щодо викидів для нових автомобілів

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Новим автомобілям у Євросоюзі до 2030 року необхідно скоротити викиди вуглекислого газу на 37,5% у порівнянні з рівнем 2021 року. До такої позиції представники Єврокомісії, Європарламенту, а також країн - учасниць ЄС прийшли під час переговорів у Брюсселі в понеділок, передає УНН з посиланням на DW.