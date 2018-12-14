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Городам в ЕС позволили запрещать новейшие дизельные автомобили

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге подтвердил правомочность запрета движения дизельных автомобилей новейшего поколения в населенных пунктах Европы, частично отменил распоряжение Европейской комиссии от 2016 года, которое регулирует нормы выхлопов продуктов сгорания дизельных автомобилей с двигателями класса Евро-6. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Городам в ЕС позволили запрещать новейшие дизельные автомобили

В четверг суд удовлетворил совместный иск Парижа, Брюсселя и Мадрида, разрешив им оспаривать расширенные Еврокомиссией предельные нормы выбросов оксидов азота.

Речь идет о введении в ЕС новой системы тестирования уровня выхлопных газов RDE (Real Driving Emissions), в которой выхлопы измеряются не в лаборатории, как ранее, а в условиях уличного движения. Еврокомиссия повысила максимальные нормы выбросов оксидов азота с 80 мг/км до 168 мг/км на время переходного периода и до 120 мг/км - после него, сославшись на неточности при измерении выхлопов. Суд признал это решение недействительным.

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Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe приветствовала решение европейского суда. После этого решения более благоприятные шансы будут иметь и иски потребителей против автомобильных концернов, указал глава организации Юрген Решон. По его мнению, не позднее 2020 года в городах с особенно высоким уровнем загазованности появятся запреты на движение дизельных автомобилей нового поколения. 

В Германии после удовлетворения судебных исков Deutsche Umwelthilfe был запрещен въезд на определенные улицы для дизельных и бензиновых автомобилей старых моделей в Штутгарте, Гамбурге, Берлине, Кельне, Бонне, Франкфурте-на-Майне и некоторых других городах. Речь идет о дизельных машинах с экологическим стандартом Евро-4 и Евро-5.

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