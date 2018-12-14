Містам у ЄС дозволили забороняти новітні дизельні автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Європейський суд загальної юрисдикції у Люксембурзі підтвердив правомочність заборони руху дизельних автомобілів нового покоління в населених пунктах Європи, частково скасував розпорядження Європейської комісії від 2016 року, яке регулює норми вихлопів продуктів згоряння дизельних автомобілів з двигунами класу Євро-6. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
У четвер суд задовольнив спільний позов Парижа, Брюсселя і Мадрида, дозволивши їм оскаржувати розширені Єврокомісією граничні норми викидів оксидів азоту.
Йдеться про введення у ЄС нової системи тестування рівня вихлопних газів RDE (Real Driving Emissions), в якій вихлопи вимірюються не в лабораторії, як раніше, а в умовах вуличного руху. Єврокомісія підвищила максимальні норми викидів оксидів азоту з 80 мг/км до 168 мг/км на час перехідного періоду і до 120 мг/км - після нього, пославшись на неточності при вимірюванні вихлопів. Суд визнав це рішення недійсним.
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Екологічна організація Deutsche Umwelthilfe привітала рішення європейського суду. Після цього рішення більш сприятливі шанси матимуть і позови споживачів проти автомобільних концернів, вказав очільник організації Юрген Решон. За його думку, не пізніше за 2020 рік у містах з особливо високим рівнем загазованості з'являться заборони на рух дизельних автомобілів нового покоління.
У Німеччині після задоволення судових позовів Deutsche Umwelthilfe був заборонений в'їзд на певні вулиці для дизельних і бензинових автомобілів старих моделей у Штутгарті, Гамбурзі, Берліні, Кельні, Бонні, Франкфурті-на-Майні і деяких інших містах. Йдеться про дизельні машини з екологічним стандартом Євро-4 і Євро-5.