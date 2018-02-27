В Германии приняли решение о запрете дизельных автомобилей в городах

Как отмечает издание, соответствующее решение может существенно повлиять на стоимость 12 млн автомобилей на крупнейшем авторынке Европы и заставить автопроизводителей платить за дорогие модификации.

Глобальная реакция на автомобили с дизельными двигателями возникла еще в 2015 году после того, как концерн Volkswagen признал фальсификацию результатов американских испытаний выхлопных газов, предназначенных для ограничения выбросов твердых частиц и оксидов азота (NOx), которые, как известно, вызывают респираторные заболевания.

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В то время, как другие страны также рассматривают ограничения на дизельные автомобили, запрет на родине современных автомобилей высшего класса является новым ударом для автомобильной промышленности и неприятной неожиданностью для правительства канцлера Ангелы Меркель, которая не предусматривает запрет.

Постановление высшего федерального административного суда страны была принята после того, как немецкие города (штаты) подали апелляцию на запреты, введенные местными судами в Штутгарте и Дюссельдорфе, по делам, поданных экологической группой DUH за плохого качества воздуха.

Правительство Меркель, попавшее под огонь через тесные связи с автомобильной промышленностью, лоббировал отмену запрета, из-за опасений, что такое решение может разгневать миллионы водителей и повредить дорожному движению в городах.