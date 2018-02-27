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У Німеччині прийняли рішення про заборону дизельних автомобілів у містах

У Німеччині прийняли рішення про заборону дизельних автомобілів у містах

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Верховний суд Німеччини у вівторок ухвалив рішення, згідно з яким великі міста відтепер зможуть накласти заборону на використання дизельних автомобілів через їх вплив на навколишнє середовище, передає УНН з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, відповідне рішення може суттєво вплинути на вартість 12 мільйонів автомобілів на найбільшому авторинку Європи та змусити автовиробників платити за дорогі модифікації.

Глобальна реакція на автомобілі з дизельними двигунами виникла ще в 2015 році після того, яка концерн Volkswagen визнав фальсифікацію результатів американських випробувань вихлопних газів, призначених для обмеження викидів твердих частинок та оксидів азоту (NOx), які, як відомо, викликають респіраторні захворювання.

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В той час, як інші країни також розглядають обмеження на дизельні автомобілі, заборона на батьківщині сучасних автомобілів вищого класу є новим ударом для автомобільної промисловості та неприємною несподіванкою для уряду канцлера Ангели Меркель, яка не підтримує таку заборону.

Постанова вищого федерального адміністративного суду країни була прийнята після того, як німецькі міста (штати) подали апеляцію на заборони, введені місцевими судами в Штутгарті та Дюсельдорфі, у справах, поданих екологічною групою DUH через погану якість повітря.

Уряд Меркель, що потрапив під вогонь через тісні зв'язки з автомобільною промисловістю, лобіював відміну заборони, через побоювання, що таке рішення може розгнівати мільйони водіїв і зашкодити дорожньому руху в містах.

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